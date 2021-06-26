МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 21 665, до 5 430 753, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Накануне прирост составил 20 393 новых случая заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 21 665 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3079 (14,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 430 753 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,4%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве — 8457, Подмосковье — 2504 и Санкт-Петербурге — 1247, сообщили журналистам.

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области — 14, Ненецком автономном округе — шесть, Чукотском автономном округе — три.

В РФ за сутки выписаны 14 347 человек после COVID-19, в частности, в Москве за сутки выписаны 4260 человек, в Санкт-Петербурге — 2333, в Подмосковье — 1936. За все время выписаны 4 943 986 пациентов.

За сутки в РФ подтверждено 619 смертей пациентов с COVID-19, в частности, в Санкт-Петербурге за сутки подтверждено 107 смертей, в Москве — 96, в Нижегородской области — 26. За все время подтверждено 132 683 смерти, сообщили журналистам в оперативном штабе.