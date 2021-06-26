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Ученые разрабатывают необычную вакцину от коронавируса
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Австралийские ученые находятся в процессе разработки вакцины от COVID-19 в виде спрея: они уже приступили к первой фазе клинических испытаний препарата. Об этом сообщается на... ПРАЙМ, 26.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Австралийские ученые находятся в процессе разработки вакцины от COVID-19 в виде спрея: они уже приступили к первой фазе клинических испытаний препарата. Об этом сообщается на сайте Сиднейского университета.
Речь идет о препарате, который создан с использованием ДНК SARS-CoV2: это разработка австралийской компании Technovalia совместно с партнерами из BioNet. Вакцина вводится устройством без иглы, с помощью струйного распылителя. Спрей будет проникать через кожу под высоким давлением, он должен простимулировать ответную реакцию иммунной системы. Отмечается, что в США такой распылитель используют для вакцинации против гриппа.
В первой фазе испытаний поучаствуют 150 добровольцев. Все они получат две дозы вакцины с интервалом в 30 дней.
Напомним, что в России также должны начаться клинические испытания вакцины против COVID-19 и гриппа: препарат будет иметь форму спрея и вводиться через нос. При этом рассматривается возможность приема препарата сублингвально — под язык. Планируется, что вакцину надо будет ставить дважды с интервалом в две недели.