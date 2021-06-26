МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Остановить распространение COVID-19 могут либо быстрая масштабная вакцинация, либо локдаун, заявил в эфире телеканала "Россия 1" мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что "ситуация такова, что мы переживаем, по сути дела, заново пандемию, и эпидемия, по сути дела, бушует в Москве".

Мэр особо подчеркнул необходимость соблюдения масочного режима даже после прививки. Названы профессии, для которых вакцинация является обязательной

По его словам, если бы не появление нового штамма, столица бы уже окончательно вышла из пандемии.

"Мы победили "уханьский" вариант коронавируса, им не болеет практически уже никто, ну, максимум 5%. И если бы не было новой мутации, <…> никаких проблем бы не было и заболеваемость ушла бы в ноль", — отметил он.

Собянин также объяснил, что решение об использовании QR-кодов вместо бумажных сертификатов приняли для того, чтобы избежать использования поддельных документов.

"Если вы пошли в ресторан или в кафе, то, наверное, у вас все-таки есть телефон. У 99% точно есть, у некоторых москвичей даже не по одному. Почему не бумажный? Зайдите в интернет и посмотрите, сколько там жулья всякого, которое обещает вам в течение нескольких часов доставить бумажный сертификат. И нигде в мире по бумажным не работают", — объяснил мэр Москвы.

Собянин также поделился своим опытом ревакцинации и признался, как себя чувствует после прививки.

"Прекрасно. Небольшое недомогание было чуть-чуть. Но зато теперь антитела просто зашкаливают", — сказал он. Ученые разрабатывают необычную вакцину от коронавируса

Ранее Собянин сообщил, что из-за сложной ситуации с COVID-19 с 28 июня все заведения общественного питания Москвы должны стать "свободными от коронавируса": доступ к ним будут иметь вакцинировавшиеся от COVID-19, переболевшие им, или же люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать статус посетители должны с помощью QR-кода, который можно получить на сайте mos.ru или на госуслугах.