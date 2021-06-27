МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 20 538, до 5 451 291, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Накануне прирост составил 21 665 новых случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 20 538 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2964 (14,4%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 451 291 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,38%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве — 6723, в Подмосковье — 2608 и в Санкт-Петербурге — 1298, сообщили журналистам в оперативном штабе

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области — 11, Ненецком автономном округе — 5, Чукотском автономном округе — 3.

В РФ за сутки выписаны 12 728 человек после COVID-19, в частности, в Москве за сутки выписаны 4018 человек, в Подмосковье — 1902, в Санкт-Петербурге — 1351. За все время выписано 4 956 714 пациентов.

За сутки в РФ подтверждено 599 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 133 282.

В частности, в Москве за сутки подтверждено 114 смертей, в Санкт-Петербурге — 106, в Нижегородской области — 24, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.