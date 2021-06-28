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Собянин: Москва имеет дело с очень смертельным штаммом COVID-19
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Ситуация с коронавирусом в Москве остается крайне сложной, был побит рекорд по числу госпитализации и умерших, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Ситуация с коронавирусом в... ПРАЙМ, 28.06.2021
новый штамм covid-19, covid-19, пандемия, москва, сергей собянин, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Ситуация с коронавирусом в Москве остается крайне сложной, был побит рекорд по числу госпитализации и умерших, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Ситуация с коронавирусом в Москве остается крайне сложной. За последнюю неделю мы побили новые рекорды по количеству госпитализаций, людей в реанимации, а также по количеству умерших от коронавируса" — сказал Собянин журналистам.
Он отметил, что поэтому был принят целый ряд решений ограничительного свойства, связанных с вакцинацией и доступом в рестораны и кафе только привитых, переболевших и тех, у кого ПЦР-тест отрицательный.
По словам мэра, в результате этих мер количество записей на вакцинацию возросло до 86 тысяч в рабочие дни, что "является неплохим показателем".
"Еще раз повторю, что мы имеем дело с новым и более заразным штаммом, очень смертельным. Прошу всех беречь себя и при первой же возможности сделать прививку", — подчеркнул Собянин.