МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Ситуация с коронавирусом в Москве остается крайне сложной, был побит рекорд по числу госпитализации и умерших, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Число случаев COVID-19 в России выросло на 21 650

"Ситуация с коронавирусом в Москве остается крайне сложной. За последнюю неделю мы побили новые рекорды по количеству госпитализаций, людей в реанимации, а также по количеству умерших от коронавируса" — сказал Собянин журналистам.

Он отметил, что поэтому был принят целый ряд решений ограничительного свойства, связанных с вакцинацией и доступом в рестораны и кафе только привитых, переболевших и тех, у кого ПЦР-тест отрицательный.

По словам мэра, в результате этих мер количество записей на вакцинацию возросло до 86 тысяч в рабочие дни, что "является неплохим показателем".

"Еще раз повторю, что мы имеем дело с новым и более заразным штаммом, очень смертельным. Прошу всех беречь себя и при первой же возможности сделать прививку", — подчеркнул Собянин.