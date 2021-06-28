МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Спрос на прививки от коронавируса вырос, требуются дополнительные энергичные усилия для его обеспечения, они принимаются, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков разъяснил ситуацию с компенсациями бизнесу из-за пандемии

"Скачкообразный спрос на ПЦР-тесты связан со вспышкой коронавируса, которую мы сейчас переживаем во многих городах, в том числе и в крупных. Это, конечно, является очень существенной дополнительной нагрузкой и на лаборатории, и на медицинские учреждения", — рассказал Песков журналистам.

Он также напомнил, что спрос на прививки также значительно и "скачкообразно" вырос, "поэтому это требует дополнительных решений, дополнительных энергичных усилий с тем, чтобы обеспечить всех желающих".

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что де-юре и де-факто обязательной вакцинации граждан от коронавируса в РФ нет, есть решения отдельных регионов по работникам ряда отраслей.

"В настоящий момент нет обязательной вакцинации для граждан России. Регионы вводят условия для работы в некоторых отраслях, условие обязательной вакцинации. Но опять же, это не является обязательной вакцинацией для всех граждан. Ситуация де-факто и де-юре такая", — уточнил Песков. Собянин: Москва имеет дело с очень смертельным штаммом COVID-19

В Кремле считают, что ответ на инициативу работодателей и профсоюзов об обязательной вакцинации должен быть сформирован в правительстве.

"Никакая позиция не сформулирована. Вы правильно отметили, что было обращение в правительство, соответственно, какой-то ответ на это, ответ или позиция должны быть сформированы именно в правительстве, с учетом того, что именно там функционирует оперативный штаб", — ответил Песков на просьбу журналистов озвучить позицию Кремля по поводу обращения президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина и главы Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова с предложением ввести в стране обязательную вакцинацию.