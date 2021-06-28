МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ направила запросы с медицинские организации из-за обращений граждан о росте цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела от COVID-19, в настоящее время полученные документы изучаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС. Мишустин заинтересовался ростом цен ПЦР-тестов на COVID

"В связи с поступающими в антимонопольный орган обращениями граждан о росте цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела от COVID-19 ФАС России ранее направила запросы в медорганизации. В настоящее время ведомство изучает представленные документы на предмет экономической обоснованности стоимости этих услуг", — сообщили в ведомстве.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу в ходе заседания президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции поинтересовался ростом цен на ПЦР-тесты от коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова тогда заявила, что сроки и стоимость тестов в коммерческих лабораториях увеличиваются необоснованно.