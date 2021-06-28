МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Вакцинация мигрантов "Спутником Лайт" в Москве будет стоить 1300 рублей, услугу оплачивает работодатель, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы. В Кремле отреагировали на идею обязательной вакцинации работников

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте вакцинации мигрантов в Москве в пилотном режиме. По его словам, на первом этапе вакцинация осуществляется "Спутником Лайт". Прививать мигрантов будут по заявкам работодателей, подпадающих под требования постановления главного государственного санитарного врача Москвы об обязательной вакцинации в ряде сфер. По мере отработки механизма эту схему упростят и возможность вакцинации будет распространена и на другие группы иностранных граждан, включая самозанятых.

"Работодатель производит оплату услуг по вакцинации и получает сертификаты своих сотрудников. Стоимость услуги составляет 1 300 рублей на одного сотрудника", — сообщает пресс-служба.

В пресс-службе также пояснили, что после рассмотрения заявок работодателей назначается дата вакцинации сотрудников каждой организации. Доставка иностранных работников в пункты вакцинации осуществляется силами работодателя.

"Представитель работодателя передаёт администратору списки сотрудников, подлежащих вакцинации, и согласовывает время начала вакцинации. Списки должны содержать наименование организации, ФИО, дату рождения и паспортные данные сотрудников, а также тип документа, являющегося основанием для вакцинации. Это может быть один из трёх документов — патент на трудовую деятельность, вид на жительство или разрешение на временное пребывание (не касается мигрантов из стран-членов ЕАЭС — Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии)", — сообщает пресс-служба. В Москве снова закончилась вакцина "КовиВак"

В пресс-службе отметили, что перед вакцинацией иностранные работники проходят осмотр у врача.

Власти Москвы планируют сделать вакцинацию от коронавируса более доступной для трудовых мигрантов, в дальнейшем планируется распространить вакцинацию и на другие группы иностранных граждан, в том числе самозанятых, сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин. Он добавил, что по мере отработки механизма возможность вакцинации будет распространена и на другие группы иностранных граждан, включая самозанятых.

Согласно материалам пресс-службы правительства Москвы, 29 июня планируется открыть еще один пункт вакцинации трудовых мигрантов — на территории ТЦ Садовод. График работы с 08:00 до 20:00, пропускная способность — более 2 тысяч человек в день. Там будут работать три врача и 16 медицинских сестер — сотрудники городских поликлиник номер 9, 19 и 109. Им будут помогать 16 сотрудников центров госуслуг "Мои документы" и четыре администратора.