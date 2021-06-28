МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Почти 2,5 миллиона москвичей получили QR-коды за три дня, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Чем грозит покупка поддельного сертификата о вакцинации

"За первые три дня горожанам для похода в ресторан и на мероприятия было сгенерировано почти 2,5 миллиона QR-кодов. Те, у кого возникли сложности, оставили почти 19 тысяч обращений в техподдержку портала mos.ru", — сообщили в штабе.

Уточняется, что специалисты получили чуть более 9 тысяч обращений по поиску цифрового сертификата после вакцинации и почти 10 тысяч — по результатам заболевания в течение последних шести месяцев. Большинство тех, кто оставил обращение по факту вакцинации (63% рассмотренных заявок), получат QR-код в понедельник до конца дня.

"Тем, кому цифровой сертификат в силу объективных причин не может быть сгенерирован, направляются разъяснения о том, почему код не может быть выдан, и что следует сделать для его получения", — отметили в штабе.

Так, 23% обратившихся прошли вакцинацию в другом регионе или в учреждении, не подведомственном департаменту здравоохранения, и в настоящее время проводится сверка их данных с федеральным регистром вакцинированных. Если данных не окажется в федеральном регистре, сведения о таких обращениях будут переданы для рассмотрения в Минздрав России. Самим же жителям в таком случае рекомендуется обратиться в то медучреждение, где была поставлена прививка, для проверки корректности внесения информации в федеральный регистр. Названа стоимость вакцинации для трудовых мигрантов

Кроме того, 8% не проходили вакцинацию вовсе. В указанных в заявках учреждениях была проверена вся первичная документация, но ни в ней, ни в информационных системах записей о вакцинации не оказалось, 5% сделали прививку только одним компонентом и получат QR-код после завершения вакцинации вторым компонентом.

"Что касается горожан, которые не смогли получить цифровой сертификат по факту перенесенной болезни, то 21% обращений удовлетворены — москвичи получат QR-код в течение сегодняшнего дня. Порядка 9% рассмотренных обращений не были удовлетворены, так как с момента выздоровления прошло более 6 месяцев", — добавили в штабе.