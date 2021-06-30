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Эксперт объяснил, как правильно подготовиться к вакцинации
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Вакцинацию против коронавируса каждый переносит по-своему, но есть нюансы, которые могут оказаться полезными для многих, обратила внимание российский врач-терапевт Ольга Кашубина... ПРАЙМ, 30.06.2021
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Вакцинацию против коронавируса каждый переносит по-своему, но есть нюансы, которые могут оказаться полезными для многих, обратила внимание российский врач-терапевт Ольга Кашубина в беседе с радио Sputnik о том, как правильно подготовиться к вакцинации.
По ее словам, следует планировать прививку на свободный день, чтобы было время изучить и проанализировать свое самочувствие после укола и обеспечить себе покой.
По реакции на первый укол вакцины, можно предположить, как будет себя чувствовать организм после второй дозы, проговаривает врач.
Кашубина предупреждает, что не стоит принимать накануне прививки антигестаминные препараты. Это плохой совет, — подчеркнула специалист. Она рекомендует заранее запастись жаропонижающими препаратами, на случай если поднимется температура и начнется головная боль.