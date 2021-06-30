МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Вакцинацию против коронавируса каждый переносит по-своему, но есть нюансы, которые могут оказаться полезными для многих, обратила внимание российский врач-терапевт Ольга Кашубина в беседе с радио Sputnik о том, как правильно подготовиться к вакцинации.

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По реакции на первый укол вакцины, можно предположить, как будет себя чувствовать организм после второй дозы, проговаривает врач.

Кашубина предупреждает, что не стоит принимать накануне прививки антигестаминные препараты. Это плохой совет, — подчеркнула специалист. Она рекомендует заранее запастись жаропонижающими препаратами, на случай если поднимется температура и начнется головная боль.