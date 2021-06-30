МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Минздрав РФ утвердил временные методические рекомендации о порядке проведения вакцинации населения против COVID-19 и направил их в регионы, сообщила пресс-служба министерства. Роспотребнадзор дал рекомендации о действиях после вакцинации от COVID-19

"Минздрав России утвердил временные методические рекомендации "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19", — говорится в сообщении.

Рекомендации содержат требования к проведению вакцинации для обеспечения ее эффективности и безопасности, а также для достоверности учета. Они направлены в регионы России, уточнили в пресс-службе.

Уточняется, что вакцинация от коронавируса проводится без необходимости анализов на антитела, важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от их наличия.

Вакцинацию переболевших COVID-19 и ревакцинацию можно проводить любой зарегистрированной вакциной, подчеркивает Минздрав РФ. При выявлении в ходе первичной вакцинации от COVID-19 у пациента серьёзных нежелательных явлений повторную вакцинацию можно провести другим препаратом. В России зафиксирован новый максимум смертей от COVID-19

После достижения коллективного иммунитета к коронавирусу вакцинация будет проходить в плановом режиме — раз в год. При этом сохраняется право гражданина по его желанию пройти вакцинацию или ревакцинацию через 6 месяцев после перенесенного заболевания или первичной вакцинации при наличии соответствующих вакцин, уточнили в пресс-службе.

До достижения уровня коллективного иммунитета населения проводить вакцинацию против COVID-19 по эпидемическим показаниям надо спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания (в том числе у ранее вакцинированных лиц) или спустя 6 месяцев после предыдущей первичной вакцинации, пояснили в пресс-службе.

Решение о возврате к режиму "экстренной" вакцинации в России или отдельных субъектах принимается на основании решения главного государственного санитарного врача РФ или главных государственных врачей субъектов по эпидемической ситуации, подчеркнули в Минздраве.