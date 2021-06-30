МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 21 042, до 5 514 599, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 514 599 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,38%. Минздрав утвердил временные рекомендации по вакцинации от COVID-19

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 21 042 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 951 (14,0%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки из регионов РФ выявлено в Москве (5823), Подмосковье (2583) и Санкт-Петербурге (1503); наименьшее — в Магаданской области — 15, Ненецком и Чукотском автономных округах — по 6. Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован за сутки в Карачаево-Черкесии — 0,11%.

Смертность с COVID-19 за сутки в РФ обновила максимум — 669 случаев, рост до 135 214, сообщили в оперштабе. Предыдущий антирекорд по смертности был зафиксирован накануне и составил 652 смерти.

"За последние сутки подтверждено 669 смертей… За весь период по России умерло 135 214 человек", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве скончались 117 человек, в Санкт-Петербурге — 111, Нижегородской области — 27.

Число выздоровевших после COVID-19 в РФ превысило 5 млн (5 000 393), за сутки выписаны 16 356 человек. Из них в Москве выписаны 5574 человека, в Санкт-Петербурге — 1980, в Подмосковье — 1723.