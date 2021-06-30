МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Коронавирусом заражаются 2,5% вакцинированных, уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, слова которой передали в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Путин сообщил, что привился вакциной "Спутник V"

Ранее Путин в ходе прямой линии сообщил, что после прививок от коронавируса около 10% заболевают, но болезнь протекает в легкой форме.

"Владимир Владимирович, очевидно, нас смотрят не только телезрители, но и ваши коллеги в правительстве. Вы обратили внимание, что 10% людей болеют после прививки… Вот буквально только что пришло сообщение — Татьяна Голикова заявила, что 2,5%. Кому верить?" — обратилась к президенту ведущая Первого канала Екатерина Березовская, которая сегодня ведет и прямую линию с главой государства.

"Татьяне Алексеевне в данном случае, конечно. Потому что она все-таки занимается этим ежедневно, профессионально, она все-таки была министром здравоохранения. Она знает, о чем говорит", — ответил Путин.