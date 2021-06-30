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Голикова уточнила число заразившихся коронавирусом после вакцинации
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Коронавирусом заражаются 2,5% вакцинированных, уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, слова которой передали в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Ранее Путин... ПРАЙМ, 30.06.2021
пандемия, вакцинация, covid-19, татьяна голикова, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Коронавирусом заражаются 2,5% вакцинированных, уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, слова которой передали в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным.
Ранее Путин в ходе прямой линии сообщил, что после прививок от коронавируса около 10% заболевают, но болезнь протекает в легкой форме.
"Владимир Владимирович, очевидно, нас смотрят не только телезрители, но и ваши коллеги в правительстве. Вы обратили внимание, что 10% людей болеют после прививки… Вот буквально только что пришло сообщение — Татьяна Голикова заявила, что 2,5%. Кому верить?" — обратилась к президенту ведущая Первого канала Екатерина Березовская, которая сегодня ведет и прямую линию с главой государства.
"Татьяне Алексеевне в данном случае, конечно. Потому что она все-таки занимается этим ежедневно, профессионально, она все-таки была министром здравоохранения. Она знает, о чем говорит", — ответил Путин.