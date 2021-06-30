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Путин выступил против обязательной вакцинации
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Президент РФ Владимир Путин выступил против обязательной вакцинации в России. "Я не поддерживаю обязательную вакцинацию", — заявил глава государства в ходе "Прямой линии"... ПРАЙМ, 30.06.2021
пандемия, covid-19, вакцина, владимир путин, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин выступил против обязательной вакцинации в России.
"Я не поддерживаю обязательную вакцинацию", — заявил глава государства в ходе "Прямой линии".
Президент РФ высказался о вакцинаци против коронавируса отдельных категорий граждан: главы регионов воспользовались законом, никакой неразберихи нет, подчеркнул он.
Ограничительные меры по коронавирусу в регионах направлены на то, чтобы избежать локдауна, добавил Владимир Путин. Предотвратить развитие пандемии можно только вакцинацией, заявил президент РФ и выразил надежду, что предубеждение граждан будет проходить.