МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин выступил против обязательной вакцинации в России. Минздрав утвердил временные рекомендации по вакцинации от COVID-19

"Я не поддерживаю обязательную вакцинацию", — заявил глава государства в ходе "Прямой линии".

Президент РФ высказался о вакцинаци против коронавируса отдельных категорий граждан: главы регионов воспользовались законом, никакой неразберихи нет, подчеркнул он.

Ограничительные меры по коронавирусу в регионах направлены на то, чтобы избежать локдауна, добавил Владимир Путин. Предотвратить развитие пандемии можно только вакцинацией, заявил президент РФ и выразил надежду, что предубеждение граждан будет проходить.