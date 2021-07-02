МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Более половины россиян выступают против нового локдауна, поскольку это окончательно "убьет" экономику, однако каждый пятый гражданин считает такие меры единственным способом остановить рост числа заражений коронавирусом в стране, говорится в исследовании банка "Открытие", которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Большинство россиян против нового локдауна. 51% считают, что это окончательно убьет экономику и еще сильнее снизит доходы населения. Чаще всего так отвечали жители Южного федерального округа (56%), а также Московского региона и Приволжья (по 54%)", — пишут эксперты.

При этом 28% респондентов полагают, что для нового локдауна в их регионе нет никаких медицинских оснований. Такой точки зрения придерживаются 36% жителей Сибири, 35% — Северного Кавказа и только 18% в Москве и Московской области.

В то же время каждый пятый россиянин поддержал идею нового локдауна в своем регионе, считая, что только так можно остановить рост числа заражений. Больше всего фанатов карантина в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (32%) а также в Москве и Подмосковье (28%). В Южном федеральном округе таких только 12%, в Приволжском – 15%.

Мэр Москвы Сергей Собянин недавно заявлял, что вместо локдауна кардинальным решением проблемы пандемии может стать только быстрая масштабная вакцинация. Говорил об этом на текущей неделе в ходе прямой линии и президент РФ Владимир Путин, отметив, что именно стремлением избежать локдауна объясняется введение в ряде регионов обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. Предотвратить развитие пандемии можно только вакцинацией, указал глава государства, выразив надежду, что предубеждение некоторых россиян против прививок будет проходить. Водителям назвали нарушения, за которые их не станут штрафовать

Банк "Открытие" в ходе исследования 25-30 июня опросил 1000 россиян по репрезентативной выборке в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.