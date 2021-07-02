МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Каждый новый штамм COVID-19 чуть сильнее предыдущего, но это все равно тот же самый вирус, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Более десяти процентов москвичей переболели коронавирусом

"На сегодняшний день — и мы все это видим, — каждый новый штамм… чуть сильнее предыдущего… Но вместе с тем он все равно тот же самый вирус", — сказала Попова на пленарном заседании международного конгресса Urban Health.

Российские вакцины против коронавируса защищают от этой болезни, добавила глава ведомства, выступая на Московском урбанистическом форуме. Сегодня нужно привиться от COVID, чтобы вирус меньше мутировал, контактируя с людьми, объяснила она. Будет ли коронавирус мутировать так, что потребуются новые вакцины, пока сказать невозможно, но в арсенале каждой команды ученых, которые создали вакцины, есть различные варианты на этот случай.

"Сегодня нужно привиться. Почему? Чем меньше вирус контактирует с людьми, разными людьми, тем меньше у него возможность мутировать", — сказала Попова.

Она напомнила, что вирус не может просто мутировать, для этого ему нужно проходить через человеческий организм. Чтобы не дать вирусу попасть в организм и мутировать, нужно носить маски, подчеркнула Попова.

"Привиться нужно сегодня. Привиться нужно той вакциной, которая у нас сегодня, которая ближе к вам и которую вам назначит ваш лечащий врач. Ничего не ждать, ничего не выбирать", — добавила она и отметила, что сегодня весь мир прививает людей на высоком уровне заболеваемости, другой дороги нет. Названо заболевание, снижающее вероятность заражения COVID

Десять регионов России находятся в стадии подъёма по COVID-19, больше половины субъектов Федерации вовремя принимают меры, и ситуация там не ухудшается, сообщила глава Роспотребнадзора.

"У нас в подъёме сегодня 10 регионов, а остальные: у нас есть динамика, но она совсем другого рода. У нас значительная часть субъектов, больше половины, которые вовремя предпринимают все меры, и они сегодня перестают расти", — уточнила она.

Сегодня очевидно, что COVID-19 — это не последняя в истории человечества пандемия, подчеркнула Попова. "Конечно, сегодня очевидно, это не последняя в истории человечества такая пандемия", — сказала Попова.