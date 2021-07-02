МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Коронавирусом переболели более 10% жителей Москвы, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. Попова рассказала об опасности новых штаммов коронавируса

Заммэра уточнила, что если учитывать перенесших коронавирус бессимптомно или тех, кто не обращался в медучреждение, то количество переболевших необходимо умножить на 3 или 4.

Москвичи составляют около 25% от общего числа переболевших коронавирусом в России, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова на Московском урбанистическом форуме.

"От общего объёма переболевших по всей стране москвичи составляют примерно 25%", — сказала Ракова.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, что уровень заболеваемости коронавирусом в Москве в три раза выше по сравнению с показателем по стране. "Превышение заболеваемости в столицах по сравнению с общим показателем по стране: Москва… в три раза", — следует из презентации, показанной Поповой на Московском урбанистическом форуме. Названо заболевание, снижающее вероятность заражения COVID

Также, согласно презентации, в Берлине и Лондоне заболеваемость на 10% выше, чем по Германии и Великобритании соответственно, в Маниле — в шесть раз выше, чем по Филиппинам, в Нью-Йорке заболеваемость на 1% выше, чем по США, в Мадриде в три раза выше, чем по Испании, в Стокгольме в 2,8 раза выше, чем по Швеции, в Буэнос-Айресе в четыре раза выше, чем по Аргентине.

Добавляется, что первый компонент вакцины от коронавируса получили 2,6 миллиона москвичей.