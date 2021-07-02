МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Число новых выявленных случаев COVID-19 в России за сутки превысило 23 тысячи (23 218), рост до 5 561 360, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Темп прироста составляется 0,42%. Попова рассказала об опасности новых штаммов коронавируса

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в субъектах РФ зафиксировано за сутки в Москве (6 893), Подмосковье (2 488) и Санкт-Петербурге (1 671); наименьшее — в Магаданской области и Еврейской автономной области — по 23, Чукотском автономном округе — 14, в Ненецком автономном округе — 8. Наименьший темп прироста зафиксирован за сутки в Карачаево-Черкесской Республике — 0,12%.

Смертность пациентов с COVID-19 в РФ вновь обновила максимум, составив 679 случаев за сутки, сообщили в оперштабе. В частности, в Москве умерли 112 человек, в Санкт-Петербурге — 101, в Нижегородской области — 27.

Выписаны 18 197 человек после COVID-19, за все время — 5 035 518. В Москве за сутки выписан 6 271 человек, в Санкт-Петербурге — 2 785, в Подмосковье — 1 969.