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В России зафиксирован очередной максимум смертей от коронавируса
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Число новых выявленных случаев COVID-19 в России за сутки превысило 23 тысячи (23 218), рост до 5 561 360, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... ПРАЙМ, 02.07.2021
оперштаб по борьбе с коронавирусом, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Число новых выявленных случаев COVID-19 в России за сутки превысило 23 тысячи (23 218), рост до 5 561 360, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Темп прироста составляется 0,42%.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в субъектах РФ зафиксировано за сутки в Москве (6 893), Подмосковье (2 488) и Санкт-Петербурге (1 671); наименьшее — в Магаданской области и Еврейской автономной области — по 23, Чукотском автономном округе — 14, в Ненецком автономном округе — 8. Наименьший темп прироста зафиксирован за сутки в Карачаево-Черкесской Республике — 0,12%.
Смертность пациентов с COVID-19 в РФ вновь обновила максимум, составив 679 случаев за сутки, сообщили в оперштабе. В частности, в Москве умерли 112 человек, в Санкт-Петербурге — 101, в Нижегородской области — 27.
Выписаны 18 197 человек после COVID-19, за все время — 5 035 518. В Москве за сутки выписан 6 271 человек, в Санкт-Петербурге — 2 785, в Подмосковье — 1 969.