ПРАГА, 2 июл — ПРАЙМ. Неиспользованные дозы вакцины от коронавируса "Спутник V" у Словакии выкупила РФ, сообщила журналистам в пятницу вечером представитель минздрава Зузана Элиашова. Мужчина умер после прививки вакциной Pfizer на Украине

"Могу подтвердить, что РФ купила от минздрава Словакии 160 тысяч доз неиспользованной вакцины "Спутник V". Российская сторона заплатит ту же цену, за которую продала Словакии вакцины — 9,95 доллара за одну дозу", — сказала Элиашова, выступление которой транслировали сетевые ТВ-каналы.

Словакия купила в РФ партию вакцины "Спутник" 1 марта. Из-за различных проволочек регистрация на вакцинацию "Спутником V" началась в Словакии лишь 7 июня, когда большая часть населения страны или уже сделала прививки другими вакцинами или зарегистрировалась на них. В результате полностью вакцинирование российским препаратом прошли около 10,5 тысячи человек, еще 8,1 тысячи человек зарегистрировались на вторую прививку. Регистрация на вакцинацию "Спутником V" в республике была завершена 30 июня.