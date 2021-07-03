МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Вакцинация против COVID-19 защищает от тяжелого течения заболевания и летального исхода, но, насколько она эффективна в предотвращении передачи вируса другим людям, до конца не известно, сказано в сообщении Министерства здравоохранения, опубликованном по факту утверждения временных методологических рекомендаций. Россияне без прививки смогут вакцинироваться на Кубани по месту отдыха

"Хотя вакцина против COVID-19 защищает человека от тяжелого течения заболевания и летального исхода, в настоящее время изучается в какой степени она предотвращает его передачу другим людям", — сказано в сообщении ведомства.

В сообщении подчеркивается, что санитарные меры, такие как социальная дистанция и ношение масок, следует соблюдать даже после вакцинации.