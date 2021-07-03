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Минздраву неизвестно, насколько вакцинация защищает от передачи COVID-19
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Вакцинация против COVID-19 защищает от тяжелого течения заболевания и летального исхода, но, насколько она эффективна в предотвращении передачи вируса другим людям, до конца не... ПРАЙМ, 03.07.2021
вакцинация, пандемия коронавируса, минздрав, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Вакцинация против COVID-19 защищает от тяжелого течения заболевания и летального исхода, но, насколько она эффективна в предотвращении передачи вируса другим людям, до конца не известно, сказано в сообщении Министерства здравоохранения, опубликованном по факту утверждения временных методологических рекомендаций.
"Хотя вакцина против COVID-19 защищает человека от тяжелого течения заболевания и летального исхода, в настоящее время изучается в какой степени она предотвращает его передачу другим людям", — сказано в сообщении ведомства.
В сообщении подчеркивается, что санитарные меры, такие как социальная дистанция и ношение масок, следует соблюдать даже после вакцинации.