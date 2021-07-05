МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в России за сутки выросло на 24 353 и достигло 5 635 294, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 24 353 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3 263 (13,4%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 635 294 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,43%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 6557, Подмосковье — 2651, Санкт-Петербурге — 1828.

Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в Магаданской области — 25, Еврейской автономной области — 24, Ненецком автономном округе — 8, прироста коронавируса за сутки нет в Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе.

За сутки в России выписаны 14 540 человек после COVID-19, в частности, в Москве — 5648, Подмосковье — 1939, Санкт-Петербурге — 743. За все время выписан 5 083 441 пацент.

За сутки зарегистрировано 654 смерти, в частности, в Москве за сутки умерли 106 человек с коронавирусом, Санкт-Петербурге — 100, Иркутской области — 29. За все время зафиксировано 138 579 смертей, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.