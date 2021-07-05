МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Роспатент зарегистрировал товарный знак AURORA-CoV для названия вакцины "ЭпиВакКорона-Н", сообщает пресс-служба центра "Вектор".

Ранее сообщалось, что центр "Вектор" подал документы на регистрацию вакцины "ЭпиВакКорона-Н". Вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" отличается от предыдущего варианта "ЭпиВакКороны" некоторыми технологическими особенностями производства, при этом действующие вещества не изменились.

"Роспатент принял решение о регистрации товарного знака AURORA-CoV. Соответствующая заявка №2021738390 была подана 18 июня 2021 года государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора… Товарный знак AURORA-CoV предполагается для использования в качестве названия для нового поколения вакцины "ЭпиВакКорона" – вакцины "ЭпиВакКорона-Н", которая в настоящее время проходит клинические исследования", — говорится в сообщении.

Отмечается, что заявка подана по классам МКТУ 01 (бактериальные, биологические препараты) и 05 (аминокислоты для медицинских целей, сыворотки, фармацевтические, диагностические препараты и другие). Собянин назвал число москвичей, получивших вакцину от коронавируса

"Российские изобретатели не останавливаются на создании только одного варианта вакцины. С начала пандемии подано уже более 30 заявок на новые вакцины против CОVID-19. По 16 заявкам на изобретения выданы патенты. К вопросу защиты вакцин отечественные разработчики подходят комплексно, то есть патентуется не только вещество, состав первого и второго компонента вакцины, но и способы применения, получения отдельных компонентов, а также различные формы вакцины", — приводит пресс-служба Роспатента комментарий руководитель ведомства Григория Ивлиева.

Он также отметил, что немаловажную роль во всесторонней правовой охране играет и регистрация товарного знака, она также дает значительные преимущества при его продвижении, как на российском, так и на зарубежном рынках.