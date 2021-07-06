МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Заболеваемость COVID-19 в мире стабилизировалась на очень высоком уровне. Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкл Райан. Минтруд хочет отказаться от существующей схемы социального страхования

"Если посмотреть на график за последние пару недель, то можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация, но это произошло на очень высоком уровне", — цитирует РИА Новости представителя ВОЗ.

Он считает, что в настоящее время ситуация с коронавирусом лучше, чем два-три месяца назад. При этом ситуация в разных государствах значительно различается. Если где-то заболеваемость идет на спад, то в других странах и регионах — наоборот — растет.

Райан отметил, что это происходит из-за нескольких факторов. В том числе из-за распространения новых штаммов коронавируса. Также влияют снимаемые либо вводимые ограничения, а также число контактов между людьми.

В свою очередь глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове заявила, что ситуация с распространением коронавируса неоднозначная. По ее словам, снижение заболеваемости отмечается в Северной и Южной Америке. Но на других континентах число новых больных только растет.