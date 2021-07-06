В ВОЗ заявили о стабилизации ситуации с COVID
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Заболеваемость COVID-19 в мире стабилизировалась на очень высоком уровне. Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкл Райан.
"Если посмотреть на график за последние пару недель, то можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация, но это произошло на очень высоком уровне", — цитирует РИА Новости представителя ВОЗ.
Он считает, что в настоящее время ситуация с коронавирусом лучше, чем два-три месяца назад. При этом ситуация в разных государствах значительно различается. Если где-то заболеваемость идет на спад, то в других странах и регионах — наоборот — растет.
Райан отметил, что это происходит из-за нескольких факторов. В том числе из-за распространения новых штаммов коронавируса. Также влияют снимаемые либо вводимые ограничения, а также число контактов между людьми.
В свою очередь глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове заявила, что ситуация с распространением коронавируса неоднозначная. По ее словам, снижение заболеваемости отмечается в Северной и Южной Америке. Но на других континентах число новых больных только растет.
https://1prime.ru/health/20210706/834120367.html