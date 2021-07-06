МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Российское министерство здравоохранения включило "Ковид-глобулин" в список препаратов, которыми возможно лечить от коронавирусной инфекции беременных и недавно родивших женщин. Этот препарат был противопоказан во время беременности, однако его назначение этой категории допускается по жизненным показаниям. С россиян соберут почти полтриллиона рублей в пользу банков

Минздрав опубликовал методические рекомендации по медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам и новорожденным при лечении COVID.

В пункте "Патогенетическое лечение беременных, рожениц и родильниц с COVID-19" указан "Ковид-глобулин".

В документе уточняется, что препарат представляет собой высокоочищенный препарат иммуноглобулина G, который обладает активностью антител к SARS-CoV-2.

"Ковид-глобулин" зарегистрирован по процедуре учета препаратов, предназначенных для применения в условиях угрозы возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.