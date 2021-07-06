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Минздрав допустил лечение беременных "Ковид-глобулином"
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Российское министерство здравоохранения включило "Ковид-глобулин" в список препаратов, которыми возможно лечить от коронавирусной инфекции беременных и недавно родивших женщин... ПРАЙМ, 06.07.2021
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Российское министерство здравоохранения включило "Ковид-глобулин" в список препаратов, которыми возможно лечить от коронавирусной инфекции беременных и недавно родивших женщин. Этот препарат был противопоказан во время беременности, однако его назначение этой категории допускается по жизненным показаниям.
Минздрав опубликовал методические рекомендации по медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам и новорожденным при лечении COVID.
В пункте "Патогенетическое лечение беременных, рожениц и родильниц с COVID-19" указан "Ковид-глобулин".
В документе уточняется, что препарат представляет собой высокоочищенный препарат иммуноглобулина G, который обладает активностью антител к SARS-CoV-2.
"Ковид-глобулин" зарегистрирован по процедуре учета препаратов, предназначенных для применения в условиях угрозы возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.