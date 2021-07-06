МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда объяснил изоляцию туристов из РФ усилением контроля по коронавирусу из-за распространения штамма "Дельта", глава Ростуризма Зарина Догузова попросила министра включиться в урегулирование ситуации, сообщило российское ведомство.

"В ходе звонка Догузова выразила серьезную обеспокоенность ситуацией с массовой изоляцией российских туристов, прибывающих на Кубу. В этой связи глава Ростуризма попросила кубинского коллегу максимально оперативно включиться в урегулирование ситуации с находящимися в настоящее время на карантине российскими туристами с тем, чтобы они смогли продолжить свой отдых. Г-н Гарсиа, в свою очередь, объяснил сложившиеся обстоятельства ужесточением контроля в связи с распространением в мире индийского штамма коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.

В то же время, как отмечает Ростуризм, министр пообещал взять вопрос под личный контроль и уже в самые короткие сроки предпринять меры по снятию карантина с российских туристов с отрицательным результатом на COVID-19.

Также стороны обсудили вопрос возможной минимизации подобных случаев в будущем. "В этом контексте кубинская сторона высказала большую заинтересованность в российском турпотоке и заверила, что в ближайшие дни проработает с местными органами здравоохранения возможные пути оптимизации карантинных мер, в том числе за счет обмена дополнительными данными по исследованиям на коронавирусную инфекцию", — добавили в российском ведомстве. Смертность с COVID-19 за сутки в России обновила максимум

В Ростуризме уточнили, что стороны договорились быть на оперативной связи.

Массовые случаи изоляции российских туристов из-за положительных тестов на COVID фиксируются на Кубе в начале июля. По данным Ростуризма на вечер понедельника, после осмотра врачей и проведения повторных ПЦР-тестов со 106 человек изоляция была снята, и они уже продолжают отдых. Еще 86 туристов ожидали результатов повторного тестирования.