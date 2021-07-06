МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова подписала постановление об изменениях режима изоляции для предотвращения коронавируса, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Было отменено двукратное тестирование на COVID-19 для привитых или переболевших россиян по возвращении в Россию.

"При наличии вакцинации против COVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние шесть месяцев заболевания COVID-19 проведение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, не требуется", — говорится в тексте постановления.

Граждане, не сделавшие прививку и не болевшие COVID-19, должны пройти тест в течение трех дней со дня прибытия в страну.

"В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию РФ пройти однократное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)", — говорится в тексте постановления. Смертность с COVID-19 за сутки в России обновила максимум

Также в документе сказано, что граждане Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Молдавии и Туркмении при въезде в РФ смогут подтверждать ПЦР-тест через мобильное приложение "Путешествую без COVID-19".

Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.