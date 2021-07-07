МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Минпромторг России не обсуждает введение в московских магазинах QR-кодов по аналогии с общепитом, заявил замглавы министерства Виктор Евтухов в интервью газете "Известия".

"Нет, не обсуждает, — сказал он в ответ на соответствующий вопрос. — Одно дело — ограничение в ресторанах, совершенно другое — в торговле. Справиться с потоком людей, у которых надо отсканировать код, — достаточно сложное занятие, это может вызвать раздражение у людей".

На вопрос о возможности введения QR-кодов в непродуктовой торговле Евтухов сказал: "У меня есть большая надежда, что с учетом темпов вакцинации и выработки коллективного иммунитета такое решение принимать не придется".

С 28 июня в рестораны и кафе Москвы можно пройти только по QR-коду, который подтверждает, что человек либо недавно переболел, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров. Получить QR-код можно несколькими путями: в электронной медицинской карте в мобильном приложении ЕМИАС.Инфо или на портале mos.ru, на сайте mos.ru/qr; едином портале государственных и муниципальных услуг или в специализированном приложении "Госуслуги. Стоп коронавирус"; регистратуре или инфомате городской поликлиники.

Евтухов также сообщил, что во вторник на совещании с московскими властями, торговлей и общепитом обсуждались проблемы, возникающие у бизнеса в связи с вакцинацией сотрудников.

"Дело в том, что многие крупные ритейлеры имеют договоры с частными медицинскими организациями, их бригады приезжают и вакцинируют работников на местах. Временно в эти организации не поставляли вакцину. Но сейчас этот вопрос оперативно решен. Вакцина будет поставляться. Плюс к этому для торговли и общепита власти выделят отдельные временные слоты в государственных поликлиниках, чтобы работники смогли приехать и сделать прививки без очереди", — рассказал он. В ГИБДД ожидают роста очередей на техосмотр

В Москве введена обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан. Не менее 60% сотрудников общепита, торговли, услуг, транспорта до 15 июля должны привиться первым компонентом или однокомпонентной вакциной.