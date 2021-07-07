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Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках и лабораториях, сообщается на сайте кабмина. "Проверку обоснованности формирования... ПРАЙМ, 07.07.2021
пандемия коронавируса, михаил мишустин, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках и лабораториях, сообщается на сайте кабмина.
"Проверку обоснованности формирования цен на ПЦР-исследования в частных медицинских организациях и коммерческих лабораториях проведут Федеральная антимонопольная служба и Роспотребнадзор. О результатах этой работы они должны доложить в правительство до 19 июля", — говорится в сообщении.
Отмечается, что эта тема обсуждалась на заседании координационного совета 25 июня. Как указывал Мишустин, людей в регионах сильно беспокоит то, что затягивается получение результатов ПЦР-тестов и растет их стоимость.