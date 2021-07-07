МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках и лабораториях, сообщается на сайте кабмина. Раскрыты популярные уловки для обмана покупателя в магазинах

"Проверку обоснованности формирования цен на ПЦР-исследования в частных медицинских организациях и коммерческих лабораториях проведут Федеральная антимонопольная служба и Роспотребнадзор. О результатах этой работы они должны доложить в правительство до 19 июля", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эта тема обсуждалась на заседании координационного совета 25 июня. Как указывал Мишустин, людей в регионах сильно беспокоит то, что затягивается получение результатов ПЦР-тестов и растет их стоимость.