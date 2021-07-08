БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июл — ПРАЙМ. Самой распространенной побочной реакцией на введение вакцины "Спутник V" является головная боль и повышение температуры, следует из исследования Минздрава Аргентины. Эта информация в целом совпадает с данными в инструкции по применению препарата. Эксперт предупредил об угрозе появления суперштамма COVID

При введении "Спутника V" было выявлено более 38 тысяч побочных реакций, возможно, связанных с вакцинацией (или 548,73 случая на 100 тысяч введенных доз и 2,78 случая тяжелых реакций на препарат на 100 тысяч введенных доз), говорится в докладе. При этом всего было использовано 6 964 344 дозы.

Так, согласно приведенной статистике, было зафиксировано 15 278 случаев головной боли, боли в мышцах и суставах и 14 397 случаев повышения температуры с головной болью и болью в мышцах и суставах.

У препарата AstraZeneca было выявлено 3 543 побочные реакции (132,34 на 100 тысяч введенных доз и 3,07 тяжелых реакций на 100 тысяч доз). При этом всего введено 2 305 351 доз этого препарата. У Sinopharm выявлено 1270 случаев реакций (34,61 на 100 тысяч доз и 1,19 тяжелых реакций на 100 тысяч доз). При этом введено 3 531 420 доз. Мишустин обозначил новые цели по вакцинации населения

В инструкции по применению "Спутника V", опубликованной Росздравнадзором, указано, что нежелательные явления, характерные для применения вакцины, бывают преимущественно легкой или средней степени выраженности, могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации и разрешаются в течение трех последующих дней. Чаще других, отмечается в инструкции, могут развиться кратковременные общие реакции (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью), а также местные (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность).

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова отмечала, что значительного количества нежелательных побочных реакций на вакцины от коронавируса в России не регистрируется, это говорит о том, что российские вакцины безопасны.