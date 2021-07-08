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Врач рассказал, можно ли вакцинироваться в жару
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Вакцинироваться от коронавируса нужно даже в жару, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению... ПРАЙМ, 08.07.2021
пандемия, covid-19, вакцинация, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Вакцинироваться от коронавируса нужно даже в жару, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
"Вакцинации жара не помешает. Напротив, вы снизите риски опасного заболевания, течение которого может значительно усугубить жаркая погода. Сделав прививку, вы защитите себя и близких от риска заразиться опасным вирусом с непредсказуемыми последствиями", — рассказал Тяжельников.
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru 8 июля в 12.00 мск.