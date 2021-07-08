МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Вакцинироваться от коронавируса нужно даже в жару, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Число случаев COVID-19 в России выросло на 24 818

"Вакцинации жара не помешает. Напротив, вы снизите риски опасного заболевания, течение которого может значительно усугубить жаркая погода. Сделав прививку, вы защитите себя и близких от риска заразиться опасным вирусом с непредсказуемыми последствиями", — рассказал Тяжельников.

Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru 8 июля в 12.00 мск.