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Собянин сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве
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Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве в последние дни постепенно стабилизируется, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. "Последние дни ситуация... ПРАЙМ, 08.07.2021
сергей собянин, москва, covid-19, пандемия, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве в последние дни постепенно стабилизируется, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
"Последние дни ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно стабилизируется. Количество выявляемых случаев заболевания и госпитализаций все еще очень высокое, но, по крайней мере, оно немного снизилось по сравнению с пиковыми значениями недельной давности", — написал он.
Москвичи стали гораздо более ответственно относиться к санитарным требованиям и вакцинации, отметил Собянин. Ежедневно в Москве прививается около 100 тысяч человек.
По мнению мэра столицы, в Москве можно пока воздержаться от новых ограничений и даже возобновить работу некоторых объектов на открытом воздухе.
"Мы можем пока воздержаться от введения новых ограничений и даже возобновить работу некоторых городских объектов, расположенных на открытом воздухе. Риск заразиться в них гораздо меньше, чем в помещениях. Разумеется, при условии регулярной дезинфекции и соблюдения других мер санитарно-эпидемиологической безопасности", — написал мэр.
Он подчеркнул, что стабилизация ситуации с распространенем инфекции внушает осторожный оптимизм, но риски заразиться и тяжело заболеть остаются очень высокими.