МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве в последние дни постепенно стабилизируется, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. В Москве продлили возможность посещать летние кафе без QR-кода

"Последние дни ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно стабилизируется. Количество выявляемых случаев заболевания и госпитализаций все еще очень высокое, но, по крайней мере, оно немного снизилось по сравнению с пиковыми значениями недельной давности", — написал он.

Москвичи стали гораздо более ответственно относиться к санитарным требованиям и вакцинации, отметил Собянин. Ежедневно в Москве прививается около 100 тысяч человек.

По мнению мэра столицы, в Москве можно пока воздержаться от новых ограничений и даже возобновить работу некоторых объектов на открытом воздухе. Число случаев COVID-19 в России выросло на 24 818

"Мы можем пока воздержаться от введения новых ограничений и даже возобновить работу некоторых городских объектов, расположенных на открытом воздухе. Риск заразиться в них гораздо меньше, чем в помещениях. Разумеется, при условии регулярной дезинфекции и соблюдения других мер санитарно-эпидемиологической безопасности", — написал мэр.

Он подчеркнул, что стабилизация ситуации с распространенем инфекции внушает осторожный оптимизм, но риски заразиться и тяжело заболеть остаются очень высокими.