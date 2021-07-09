2021-07-09T11:09:00+03:00
2021-07-09T11:13:08+03:00
2021-07-09T11:09:00+03:00
2021
https://1prime.ru/health/20210709/834153947.html
Стало известно, откуда россияне привозят штамм коронавируса "дельта"
Здоровье
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россияне привозят штамм COVID "дельта" с Мальдив, из нескольких европейских стран и США. "Штамм "дельта", то, что мы видим на... ПРАЙМ, 09.07.2021
новый штамм covid-19, covid-19, пандемия, новости, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83400/02/834000242.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83400/02/834000242.jpg
https://1prime.ru/images/83400/02/834000241.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83400/02/834000241.jpg
https://1prime.ru/images/83400/02/834000229.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83400/02/834000229.jpg
https://1prime.ru/society/20210709/834152066.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россияне привозят штамм COVID "дельта" с Мальдив, из нескольких европейских стран и США.
"Штамм "дельта", то, что мы видим на сегодняшний день, это хороший отдых на Мальдивах, это несколько европейских стран… и Соединенные Штаты", — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде, фрагмент которого она разместила в своем Telegram-канале.
Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида — B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм "дельта" в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии.