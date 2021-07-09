МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россияне привозят штамм COVID "дельта" с Мальдив, из нескольких европейских стран и США. Ученые обнаружили в организме человека еще один "инкубатор" для COVID

"Штамм "дельта", то, что мы видим на сегодняшний день, это хороший отдых на Мальдивах, это несколько европейских стран… и Соединенные Штаты", — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде, фрагмент которого она разместила в своем Telegram-канале.

Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида — B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм "дельта" в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии.