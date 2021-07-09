МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Развитие коронавирусной инфекции может протекать лавинообразным темпом, поэтому в борьбе с ней крайне важна своевременная терапия, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Мурашко посоветовал ряду регионов нарастить темпы вакцинации от COVID-19

"Если раньше мы делали акцент, что это лица старше 60 лет (находятся в особой зоне риска), сегодня нужно каждому помнить о том, что развитие заболевания может давать лавинообразное быстрое развитие и своевременная терапия является крайне важной", — сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Он добавил, что своевременная терапия и осмотр врача снижает риски развития тяжелого течения заболевания.

Мурашко призвал россиян в течение 42 дней после вакцинации строго соблюдать меры профилактики по COVID.

"В период вакцинации крайне важно помнить, что в течение получения полной иммунной защиты, а это 42 дня, пациенты обязательно должны предохранять себя от возможных рисков заражения. Поэтому все рекомендации, которые звучат от медицинских работников, от санэпидслужбы, необходимо выполнять. Это и ношение масок, и ограничить посещение в общественных местах, чтобы сформировался качественный иммунитет, в период до получения полной защиты не заболеть", — уточнил он.