МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Самая уязвимая группа населения для коронавируса — от 18 до 49 лет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Мурашко рассказал о лавинообразном течении коронавируса

"Этот набор инструментов (борьбы с распространением коронавируса) сегодня позволяет нам выбрать те, которые разорвут контакты, эпидемические цепочки у самой уязвимой на сегодня возрастной группы людей, а это от 18 до 49. То есть это самый активный возраст с самым большим количеством контактов. Это люди, которые ездят в общественном транспорте, это люди, которые приходят на работу. И люди, которые с удовольствием общаются вне рабочее время, студенты во внеучебное сейчас с большим количеством людей", — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".

Кроме того, статистика, по словам главы Роспотребнадзора, говорит, что "почти половина всех заражающихся сегодня заражаются в кругу семьи или друзей".