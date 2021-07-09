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Названа самая уязвимая для коронавируса группа населения
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Самая уязвимая группа населения для коронавируса — от 18 до 49 лет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Этот набор инструментов (борьбы с распространением коронавируса)... ПРАЙМ, 09.07.2021
covid-19, пандемия, роспотребнадзор, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Самая уязвимая группа населения для коронавируса — от 18 до 49 лет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Этот набор инструментов (борьбы с распространением коронавируса) сегодня позволяет нам выбрать те, которые разорвут контакты, эпидемические цепочки у самой уязвимой на сегодня возрастной группы людей, а это от 18 до 49. То есть это самый активный возраст с самым большим количеством контактов. Это люди, которые ездят в общественном транспорте, это люди, которые приходят на работу. И люди, которые с удовольствием общаются вне рабочее время, студенты во внеучебное сейчас с большим количеством людей", — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Кроме того, статистика, по словам главы Роспотребнадзора, говорит, что "почти половина всех заражающихся сегодня заражаются в кругу семьи или друзей".