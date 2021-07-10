НОВОСИБИРСК, 10 июл — ПРАЙМ. Коронавирус давно дошел до детей, но протекает в основном легко; ощущение, что в третью волну молодые люди болеют более тяжело, — субъективно, а рассуждения, что вирус "помолодел" — диванные, заявил РИА Новости завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. Попова объяснила, может ли вакцинированный человек распространять COVID

"До детей на самом деле все давно дошло. Есть множество детей, у которых есть антитела, но которые практически не болели или родители не обратили внимание, что у их детей на один вечер температура поднялась до 37,5 градуса, а уже утром была норма, и они врача не вызывали. Много раз буду повторять: точный диагноз может поставить только лабораторный тест, а не глаз доктора и не глаз родителей", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопросы, действительно ли в среднем "помолодели" больные COVID-19 и может ли в этом контексте дойти очередь до детей.

Специалист обратил внимание, что дети являются одним из важнейших факторов распространения новой коронавирусной инфекции, потому что в детсады и школы они ходят без масок и респираторов. "Я знаю десятки случаев, когда именно дети становились источниками заболевания", — сказал Нетесов, отметив, что у здоровых детей оно "по большей части протекает очень легко".

По словам ученого, более тяжелое протекание болезни у молодежи в третью волну — очень субъективное мнение, которое сложилось в том числе от основной причины сегодняшней заболеваемости. "Откуда взялась третья волна? Причина этого весенне-летнего подъема заболеваемости — проведение последних звонков и выпускных вечеров без защитных мер, в первую очередь без масок. Ну и кто первым заболел? Естественно, молодежь, и мы видим этот результат. А диванных рассуждений можно напридумывать много — и "5G", и "космическое излучение", и "вирус помолодел", и все что угодно. Давайте хоть немного будем материалистами", — сказал ученый.