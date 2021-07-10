МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Вакцина "КовиВак" появилась в Москве, привиться ею можно с 10 июля в 14 павильонах "Здоровая Москва", сообщается на сайте мэра столицы. Ученый рассказал, сколько раз можно заболеть COVID

"Десятого июля в 14 павильонов "Здоровая Москва" поступила вакцина "КовиВак". Сделать прививку можно бесплатно без записи", — говорится в сообщении.

Уточняется, что количество вакцины в каждом пункте ограничено — не более 850 доз.

Павильоны, в которых можно сделать прививку вакциной "КовиВак", расположены в Фестивальном парке, Парке Горького, сквере у префектуры САО, музее-заповеднике "Царицыно", парке Олимпийской деревни, сквере на улице Дружбы, парке "Перовский", ландшафтном заказнике "Теплый Стан", сквере у культурного центра "Вдохновение", парке 50-летия Октября, парке имени 850-летия Москвы, Дюссельдорфском парке, парке "Северное Тушино", Гончаровском парке.

Вакцина "КовиВак", созданная в Центре Чумакова, — это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что он лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Ранее сообщалось, что в основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке. Промышленное производство "КовиВака" официально началось 25 марта.