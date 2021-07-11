МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Вакцина "КовиВак", появившаяся в наличии в субботу утром, закончилась, ожидается поставка препарата, сообщается на сайте мэра Москвы. В России зафиксирован очередной максимум смертей от коронавируса

В субботу утром на сайте мэра столицы появилась информация, что вакцина "КовиВак" появилась в Москве, привиться ею можно с 10 июля в 14 павильонах "Здоровая Москва". Отмечалось, что в каждом пункте количество препарата ограничено — не более 850 доз. В этот день на прививку в павильоны с "КовиВаком" выстраивались очереди, несмотря на 30-градусную жару.

В ночь на воскресенье на сайте мэра Москвы на баннере, информирующем, где можно привиться вакциной "КовиВак", появилась запись: "Вакцины "КовиВак" нет в наличии. Ожидается поставка препарата от Минздрава России".

Вакцина "КовиВак", созданная в Центре Чумакова, — это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что он лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Ранее сообщалось, что в основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке. Промышленное производство "КовиВака" официально началось 25 марта.