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Pfizer и Moderna могут вызывать воспаление сердца, сообщает EMA
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Вакцинация препаратом Pfizer вызвала 3,2 случая проблем с сердцем на миллион, а среди привитых Moderna с сердечными болезнями столкнулись 0,00038%, сообщается в предварительном... ПРАЙМ, 11.07.2021
вакцинация, moderna, pfizer, ema, пандемия коронавируса, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Вакцинация препаратом Pfizer вызвала 3,2 случая проблем с сердцем на миллион, а среди привитых Moderna с сердечными болезнями столкнулись 0,00038%, сообщается в предварительном отчете Европейского агентства лекарственных средств (EMA).
Была обнаружена возможная связь вакцинации препаратами Comirnaty от Pfizer/BioNTech и Spikevax от Moderna и редкими проявлениями миокардита и перикардита. Так на 177 миллионов прививок препаратами Pfizer пришлось 145 случаев миокардита и 138 случаев перикардита, а на 20 миллионов прививок Moderna — по 19 случаев, с учетом того, что препараты вводятся дважды. Агентство порекомендовало включить симптомы в список побочных эффектов от препаратов.
Также на 18 миллионов введенных в ЕС доз вакцины Janssen от Johnson & Johnson констатировано три случая повышения проницаемости капилляров, два из которых были летальны.