МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Вакцинация препаратом Pfizer вызвала 3,2 случая проблем с сердцем на миллион, а среди привитых Moderna с сердечными болезнями столкнулись 0,00038%, сообщается в предварительном отчете Европейского агентства лекарственных средств (EMA). В Москве "КовиВак" закончился за день

Была обнаружена возможная связь вакцинации препаратами Comirnaty от Pfizer/BioNTech и Spikevax от Moderna и редкими проявлениями миокардита и перикардита. Так на 177 миллионов прививок препаратами Pfizer пришлось 145 случаев миокардита и 138 случаев перикардита, а на 20 миллионов прививок Moderna — по 19 случаев, с учетом того, что препараты вводятся дважды. Агентство порекомендовало включить симптомы в список побочных эффектов от препаратов.

Также на 18 миллионов введенных в ЕС доз вакцины Janssen от Johnson & Johnson констатировано три случая повышения проницаемости капилляров, два из которых были летальны.