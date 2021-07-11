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Собянин сообщил о преодолении пика заболеваемости COVID-19 в Москве
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Москва переживает сложные времена в связи с пандемией коронавирусной инфекции, но пиковые значения заболеваемости уже преодолены, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "Москва,... ПРАЙМ, 11.07.2021
сергей собянин, москва, covid-19, пандемия, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Москва переживает сложные времена в связи с пандемией коронавирусной инфекции, но пиковые значения заболеваемости уже преодолены, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Москва, конечно, переживает очень трудные, сложные времена… Слава Богу, мы пиковые значения преодолели, сейчас наблюдается некоторая стабилизация и даже, можно сказать, небольшое снижение уровня заболеваемости", — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".