МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Москва переживает сложные времена в связи с пандемией коронавирусной инфекции, но пиковые значения заболеваемости уже преодолены, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Москва, конечно, переживает очень трудные, сложные времена… Слава Богу, мы пиковые значения преодолели, сейчас наблюдается некоторая стабилизация и даже, можно сказать, небольшое снижение уровня заболеваемости", — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".