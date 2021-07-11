МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Вакцинирование и ношение масок защитят и помогут справиться с новым коронавирусом, а про "чипирование" надо забывать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мнение доктора биологических наук, заведующего лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), члена-корреспондента РАН Сергея Нетесова.

Он заверил, что вакцины и маски помогают сдержать распространение коронавируса. "Только надо дурь выбить про "5G", про "потепление", про "чипирование" и прочие вещи", — заявил он. Нетесов отметил, что в мире уже есть 12 достаточно эффективных препаратов против COVID-19. Поэтому для победы над вирусом следует просто производить необходимое число доз вакцин и организовывать вакцинацию людей.

Однако вероятность новых волн коронавируса и вспышек эпидемии зависит в том числе от самих людей и их отношения к прививкам, выразил мнение специалист. "Мы переживать их будем столько, сколько будем так по-вахлацки относиться к эпидемии", — подчеркнул Нетесов. Он добавил, что долгая эпидемия и медленная вакцинация способствуют появлению новых вариантов вируса. Ученый рассказал, сколько раз можно заболеть COVID

Нетесов обратил внимание на то, что на данный момент новые варианты коронавируса возникают в первую очередь у пациентов с иммунодефицитами, а также тех, кто лечится от онкозаболеваний и применяет иммуносупрессивные препараты. Вирусы циркулируют у таких людей долго, и именно у них постепенно отбираются немного измененные варианты. Однако он подчеркнул, что таких людей мало.

"А людей, которые не вакцинируются и общаются с людьми из разных стран, много. Поэтому этот путь в ближайшее время будет самым главным: надо побыстрее всем вакцинироваться, чтобы у вируса не осталось или остались лишь минимальные лазейки для изменений. Так что судьба эпидемии кардинально зависит от нашего поведения, и люди этого до сих пор не поняли", — резюмировал врач.