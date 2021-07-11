2021-07-11T10:55:00+03:00
2021-07-11T10:57:56+03:00
2021-07-11T10:55:00+03:00
2021
https://1prime.ru/health/20210711/834170089.html
Pfizer сообщит властям США о необходимости третьей дозы ее вакцины
Здоровье
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Компании Pfizer и BioNTech планируют в ближайшие дни предоставить властям США информацию о необходимости бустерной дозы своей вакцины против COVID-19, сообщает газета Washington... ПРАЙМ, 11.07.2021
covid-19, пандемия, pfizer, вакцина, сша, новости, бизнес, фармацевтика, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83392/76/833927682.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83392/76/833927682.jpg
https://1prime.ru/images/83392/76/833927681.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83392/76/833927681.jpg
https://1prime.ru/images/83392/76/833927669.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83392/76/833927669.jpg
https://1prime.ru/health/20210711/834167451.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 11 июл — ПРАЙМ. Компании Pfizer и BioNTech планируют в ближайшие дни предоставить властям США информацию о необходимости бустерной дозы своей вакцины против COVID-19, сообщает газета Washington Post со ссылкой на компанию и ознакомленные с вопросом источники.
Ранее компании заявили, что планируют в ближайшие недели предоставить регуляторам США и Евросоюза данные о бустерной дозе препарата. Тогда в американских медицинских регуляторах заявили, что пока не видят нужды в дополнительных прививках от коронавируса для полностью вакцинированных американцев.
Как сообщается, встреча с фармкомпаниями может пройти в понедельник, её предположительно посетят главный инфекционист США Энтони Фаучи, глава института здоровья США Френсис Коллинз, и.о. главы Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Джанет Вудкок, главный научный специалист по борьбе с COVID Дэвид Кесслер, глава Центра по контролю и предотвращению заболеваний Рошель Валенски, и главный хирург Вивек Мурти.
Ранее координатор Белого дома по реагированию на пандемию Джеффри Зинтс в телевизионном интервью заявил, что власти США готовы использовать бустерные дозы вакцин от коронавируса, если ученые дадут соответствующие рекомендации.