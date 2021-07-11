МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 25 033 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 781 (11,1%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 783 333 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,43%. Ученый РАН оценил слухи о "чипировании" и 5G из-за COVID-19

Наибольшее число новых выявленных случаев зафиксировано в Москве — 5 410, Подмосковье — 2 511, Санкт-Петербурге — 2 007; наименьшее — в Магаданской области — 20, Ненецком и Чукотском автономных округах — 16 и 7 соответственно.

За сутки в России от COVID-19 умерли 749 человек, за все время — 143 002, сообщили в оперштабе. В частности, в Москве скончались 110 человек, в Санкт-Петербурге — 102 человека, в Нижегородской области — 29.

Выписаны 17 382 человек после COVID-19, из них в Москве — 6 835 человек, в Санкт-Петербурге — 975, в Подмосковье — 1 759. За все время в Росии после коронавируса было выписано 5 200 219 пациента.