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https://1prime.ru/health/20210711/834170226.html
В России выявили 25 033 новых случая COVID-19
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Число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 25 033 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 781 (11,1%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном... ПРАЙМ, 11.07.2021
оперштаб по борьбе с коронавирусом, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 25 033 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 781 (11,1%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 783 333 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,43%.
Наибольшее число новых выявленных случаев зафиксировано в Москве — 5 410, Подмосковье — 2 511, Санкт-Петербурге — 2 007; наименьшее — в Магаданской области — 20, Ненецком и Чукотском автономных округах — 16 и 7 соответственно.
За сутки в России от COVID-19 умерли 749 человек, за все время — 143 002, сообщили в оперштабе. В частности, в Москве скончались 110 человек, в Санкт-Петербурге — 102 человека, в Нижегородской области — 29.
Выписаны 17 382 человек после COVID-19, из них в Москве — 6 835 человек, в Санкт-Петербурге — 975, в Подмосковье — 1 759. За все время в Росии после коронавируса было выписано 5 200 219 пациента.