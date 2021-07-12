МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Минздрав России готовит 12-ю версию рекомендаций по лечению новой коронавирусной инфекции, заявил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям, профессор Владимир Чуланов.

Медик рассказал, почему все охотятся за вакциной "Ковивак"

Он подчеркнул, что сейчас стало больше молодых людей, которые тяжело переносят коронавирус, однако основными группами риска остаются люди старше 65 лет.

"И смертность наиболее высока именно для этой категории, а также у тех, кто имеет сопутствующие заболевания: сахарный диабет, хронические болезни сердечно-сосудистой системы, ожирение. Это наиболее серьезные группы риска", — добавил он.