МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 25 140, до 5 808 473, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 25 140 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2723 (10,8%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 808 473 случая болезни. Темп прироста составляет 0,43%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Москве — 5403, Подмосковье — 2566, Санкт-Петербурге — 2029, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области — 30, Магаданской области — 24, Ненецком автономном округе — 12, прироста коронавируса за сутки нет в Чукотском автономном округе.

За сутки в РФ выписаны 16 429 человек после COVID-19, в частности, в Москве — 7096, Подмосковье — 1481, Санкт-Петербурге — 779. За все время выздоровели 5 216 648 человек.

За сутки в России умерли 710 человек, в частности, в Москве скончались 107 человек, в Санкт-Петербурге — 104, в Иркутской области — 31. За все время подтверждено 143 712 смертей, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.