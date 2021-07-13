МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 24 702, до 5 833 175, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 24 702 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2894 (11,7%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 833 175 случаев. Темп прироста составляет 0,43%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 4991, Подмосковье — 2550, Санкт-Петербурге — 1936.

Наименьший темп прироста COVID-19 в Татарстане — 0,19%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

За сутки в РФ выписаны 19 566 человек после COVID-19, за все время выздоровели 5 236 214 человек, в частности, в Москве — 7290, Подмосковье — 1847, Санкт-Петербурге — 1814. За все время выздоровели 5 236 214 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе.

Смертность c COVID-19 за сутки в РФ обновила максимум — 780, в частности, в Санкт-Петербурге скончались 108 человек, в Москве — 103, в Иркутской области — 32. За весь период по России умерли 144 492 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.