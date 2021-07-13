МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Ужесточение мер по коронавирусу, подобные тем, которые были введены во Франции, могут стать безальтернативными, развитие ситуации с пандемией в мире говорит в пользу таких решений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Система борьбы с COVID в России доказала эффективность, считают в Кремле

В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении к нации заявил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах. Он отметил, что с 15 сентября будут проводиться проверки и вводиться санкции. Также Макрон сообщил, что с начала августа во Франции в ресторанах, барах, торговых центрах, самолётах и поездах дальнего следования будет требоваться санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19. С 21 июля санитарный пропуск будет необходим при посещении фестивалей, спектаклей, парков аттракционов.

"Сама логика развития ситуации с пандемией в странах мира говорит в пользу этих решений и говорит о том, что подобные решения в том или ином формате — естественно, с нюансировкой в зависимости от динамики развития эпидемии в каждой отдельно взятой стране и регионе. Но все это говорит, что такие меры, к сожалению, могут стать безальтернативными для того, чтобы побороть эту пандемию и предотвратить дальнейшие вспышки", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, рассматривается ли подобный сценарий ужесточения "ковидных" мер на федеральном уровне в России.