МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Избыточная смертность в июне в Москве обусловлена влиянием резкого скачка заболеваемости коронавирусной инфекцией в связи с распространением нового штамма и аномально жаркой погодой, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

В ведомстве отметили, что в июне в Москве зарегистрирован 16 271 случай смерти. Рост смертности по отношению к июню прошлого года составил 3145 случаев. Это обусловлено значительным влиянием двух основных причин.

"Избыточная смертность в июне 2021 года обусловлена влиянием двух причин — резкого скачка заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в связи с распространением нового штамма и аномально жаркой погоды", — сообщили в департаменте.

В депздраве отметили, что в июне были зафиксированы пиковые значения заболеваемости COVID-19. Ежесуточное число новых выявляемых случаев достигло рекордных 9 тысяч. Среднесуточная заболеваемость составила 5942 случая и по сравнению с маем (2812) выросла более чем в два раза.

Как следствие, COVID-19 в июне в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5 527 случаях. Вместе с тем, от ковида как основной причины смерти в июне умерли 4 886 человек, 641 человек в июне умер от других причин, но с сопутствующим ковидом. Из них коронавирус оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 291 случае. Власти Москвы назвали процент летальности от коронавируса

"Еще одной причиной, повлиявшей на рост смертности в июне, стала аномальная жара, которая (как и летом 2010 года) привела к обострению в первую очередь заболеваний сердечно-сосудистой системы", — отметили в депздраве.

В ведомстве добавили, что жаркая погода вызывает серьезное ухудшение состояния больных. Отмечаются потеря жидкости в организме и увеличение вязкости крови, которые могут приводить к резкому повышению риска тромбообразования, падение давления, которое может спровоцировать инсульт.