МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Вакцинация подростков от COVID-19 в России должна начаться до 20 сентября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга. Эксперты рассказали, почему российская валюта не укрепляется за нефтью

Напомним, что в Москве в настоящее время проходит исследование вакцины "Спутник V" для детей 12-17 лет.

Исследование стартовало 5 июля на базе детской больницы им. З.А. Башляевой и Морозовской детской больницы.

Для участия в нем выбрали сто россиян этой возрастной группы. 6 июля первый компонент получил 21 подросток.

"У двух детей была (температура) 37. Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы", — прокомментировал Гинцбург ход испытаний.

Он особо отметил, что в последние дни увеличилось число детей с более тяжелым, чем раньше, течением заболевания. Их необходимо защитить.