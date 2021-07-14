МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Вакцинация подростков от COVID-19 в России должна начаться до 20 сентября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.
Напомним, что в Москве в настоящее время проходит исследование вакцины "Спутник V" для детей 12-17 лет.
Исследование стартовало 5 июля на базе детской больницы им. З.А. Башляевой и Морозовской детской больницы.
Для участия в нем выбрали сто россиян этой возрастной группы. 6 июля первый компонент получил 21 подросток.
"У двух детей была (температура) 37. Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы", — прокомментировал Гинцбург ход испытаний.
Он особо отметил, что в последние дни увеличилось число детей с более тяжелым, чем раньше, течением заболевания. Их необходимо защитить.
https://1prime.ru/health/20210714/834193823.html