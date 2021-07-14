МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Говорить о вакцинации детей от COVID-19 в сентябре преждевременно, нужны полноценные клинические исследования, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

Центр вакцинации от COVID-19 на стадионе "Лужники"

Гинцбург назвал сроки начала вакцинации подростков от COVID

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября.

"Мы обсудили с коллегами из "Единой России" и уверены, что это решение преждевременно и реализовано в таком виде не будет. В России пока нет зарегистрированной вакцины для детей и подростков. Для этого нужно провести полноценные клинические исследования", — сказала Кузнецова.

По ее словам, разрешение на соответствующее исследование получил центр имени Гамалеи.

"Но пока мы не получим результат исследования, обсуждать эту тему, повторюсь, преждевременно. Речь идет о здоровье наших детей. И мы должны, обязаны подходить к этому вопросу максимально серьезно", — добавила Кузнецова.

Вакцинация от COVID-19 в Москве

В Москве анонсировали голосование по обязательной вакцинации от COVID-19

Она подчеркнула, что даже после регистрации вакцины для детей, ее надо делать по согласию родителей.

В Москве уже проходит исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет, оно началось в столице 5 июля на базе двух больниц: детской больницы им. З.А. Башляевой и Морозовской детской больницы. Для участия в нем выбрали 100 детей, 6 июля первый компонент вакцины получил 21 подросток.