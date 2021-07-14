МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Говорить о вакцинации детей от COVID-19 в сентябре преждевременно, нужны полноценные клинические исследования, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. Гинцбург назвал сроки начала вакцинации подростков от COVID

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября.

"Мы обсудили с коллегами из "Единой России" и уверены, что это решение преждевременно и реализовано в таком виде не будет. В России пока нет зарегистрированной вакцины для детей и подростков. Для этого нужно провести полноценные клинические исследования", — сказала Кузнецова.

По ее словам, разрешение на соответствующее исследование получил центр имени Гамалеи.

"Но пока мы не получим результат исследования, обсуждать эту тему, повторюсь, преждевременно. Речь идет о здоровье наших детей. И мы должны, обязаны подходить к этому вопросу максимально серьезно", — добавила Кузнецова. В Москве анонсировали голосование по обязательной вакцинации от COVID-19

Она подчеркнула, что даже после регистрации вакцины для детей, ее надо делать по согласию родителей.

В Москве уже проходит исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет, оно началось в столице 5 июля на базе двух больниц: детской больницы им. З.А. Башляевой и Морозовской детской больницы. Для участия в нем выбрали 100 детей, 6 июля первый компонент вакцины получил 21 подросток.