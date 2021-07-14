МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. При получении медотвода от COVID-вакцинации наличие медицинских противопоказаний определяется лечащим врачом или врачом той специальности, в компетенции которой определены противопоказания, рассказал в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Мурашко рассказал, сколько россиян заболели COVID после вакцинации

"Порядок оформления медотвода от вакцинации такой: наличие медицинских противопоказаний определяется лечащим врачом или врачом той специальности, в компетенции которой определены противопоказания против вакцинации", — сказал министр.

Он подчеркнул, что при этом противопоказания могут быть как постоянными, так и временными. Решение о выдаче справки о наличии медицинского отвода от вакцинации принимают врачи той медицинской организации, где наблюдается пациент по тому заболеванию, которое стало причиной медотвода.

"Если определено, что у пациента есть временные противопоказания к вакцинации, то справка выдается сроком до 30 дней с последующей консультацией у специалиста, выдавшего справку", — рассказал Мурашко.

Также министр отметил, что существуют исследования, которые доказывают, что заболеваемость близких людей вакцинированного человека снижается как минимум на треть. В Москве анонсировали голосование по обязательной вакцинации от COVID-19

"Бывают ситуации, когда в семье есть человек, который по объективным медицинским противопоказаниям не может вакцинироваться. В этом случае риск заражения и тяжелых последствий от заболевания можно существенно снизить, если вакцинируются другие члены семьи", — сказал министр.

Также он напомнил, что при наличии противопоказаний должны соблюдаться все меры защиты — нужно носить маску, пользоваться антисептиками, избегать больших скоплений людей, быть острожным в контактах, держать дистанцию.

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